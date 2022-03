Les dominos en braille : l'oeuvre d'une rouennaise!

Travaillant à ses débuts dans un laboratoire belge, Michèle Samoyau s'est dirigée au fil du temps vers d'autres activités. Il y a trois ans de cela, l'idée de créer des dominos en braille lui vient à l'esprit tandis qu'elle s'occupe en tant qu'aide à domicile des personnes touchées par le syndrome d'Alzheimer.

Quelques années plus tard, Michèle Samoyau se présente au concours Lépine qui a pour but de venir y présenter des inventions. Elle ressort diplômée du concours 2014. Le jeu de domino en braille pour voyant et non voyant est un succès !

Trouvant le matériel nécessaire pour créer son premier prototype, le jeu de domino prend forme. "C'est un jeu pour tous les âges. Un jeu réalisé avec passion, explique t-elle. Il s'agit avant tout de rassembler les gens autour d'un jeu. La notion de partage est très importante", ajoute Michèle Samoyau.

Composé de 28 pièces de dominos ornées de petites billes mises en relief permettant de distinguer le braille, ce projet qui vit le jour il y a déjà plusieurs années de cela est une réussite pour Michèle Samoyau. "Il est question aussi de sensibiliser." affirme t-elle. Désireuse de voir un jour son oeuvre commercialisée, elle affirme qu'il y a encore certaines améliorations à rajouter à son jeu de dominos. Bien que le concept du jeu soit connu de tous, cette version est une première dans le monde. Un projet qui a de l'avenir !

D'autres projets sont en gestation mais Michèle Samoyau tient à garder le secret.

Rendez-vous à la prochaine édition du concours Lépine pour en savoir plus !