Chômage en Basse-Normandie en juin : + 0.6 %

Le nombre de demandeurs d’emploi totalement privés d’activités inscrits à Pôle emploi en Basse-Normandie à la fin du mois de juin 2014, augmente de 0.6 % par rapport à la fin mai, contre 0.3 % en France métropolitaine.

Par département, le nombre de demandeurs d’emploi varie de +0.9 % dans l’ Orne, +0.8% dans le Calvados, pas de hausse remarquée dans la Manche .

Dans la région, le nombre de personnes ayant une activité réduite, mais inscrites à Pôle emploi reste stable.

Le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A de moins de 25 ans diminue de 0,2% (-3,5% sur un an). Le nombre de ceux âgés de 25 à 49 ans augmente de 0,6% (+2,6% sur un an) et le nombre de ceux de 50 ans et plus est en hausse de 1,1% (+11,5% sur un an).

Ces demandeurs d’emploi rencontrés avant la publication de ces chiffres ne sont pas optimistes pour l’avenir.

écoutez, Yannick 41 ans, Joris 21 ans et Jean-Pierre, 60 ans.

Il y a 108 195 personnes inscrites sur les listes de Pôle emploi en Basse-Normandie.