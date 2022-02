L'Aigle : Un dimanche sous les platanes avec Norka en concert

Norka joue dans les salles, met la ouache dans les bistrots, conquiert les scènes de théâtre, captive les café-concerts et contamine de plus en plus de mélomanes. Six lutins à l'appétit d'ogre qui ne lâchent jamais nos oreilles et nos yeux avec leurs chansons délurées servies par un jeu scénique décoiffant. Six personnages multi-instrumentistes qui tourbillonnent entre folie poétique et sensibilité furieuse.

Bien connu des normands et groupe phare de la région, Norka est en concert à l'Aigle dans le cadre de dimanche sous les platanes ce 27 juillet. Rendez-vous à l'ombre de platanes centenaires et aux bords de la rivière de la Risle à l'Aigle pour profiter tranquillement de ce concert. Début à 17h30 sous les platanes, rue Marcel Guiet (derrière l'école Mazeline). En cas de pluie, repli à la salle de Verdun. Gratuit.