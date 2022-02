Un poids-lourd transportant du matériel de chantier a été victime d'un accrochage au niveau de la sortie Chemin-Vert, au nord du périphérique de Caen. Il a perdu une partie de son chargement et déformé le terre-plein central. Le conducteur n'a pas été blessé.

Des équipes sont sur place pour réparer les dommages et évacuer le camion. Plus de deux kilomètres de bouchons se sont formés dans ce sens Cherbourg-Paris, et devraient se résorber progressivement d'ici 16h.