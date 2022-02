Drogue: deux hommes condamnés par tribunal de Coutances

Leurs interpellations est le fruit de la bonne gestion par les organisateurs du festival Chauffer dans la Noirceur. L'un d'entre eux a tout simplement prévenu les autorités de la présence suspecte d'un groupe sur le camping du festival. Dans ce groupe, un homme de 43 ans, il avait sur lui de la cocaine et de l'ecstasy. Il avait également plus de 2300€. Egalement dans ce groupe, un homme de 36 ans, son complice qui n'a pas reconnu les faits, avait également sur lui 600 € en liquide. Le premier écope d'un an de prison ferme, le second à 4 mois ferme. Des peines accompagnées de sursis et d'interdiction de séjour dans la Manche de 5 et 2 ans.