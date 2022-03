Jours fériés : tour du monde des jours chômés les plus insolites

Picnic Day en Australie

Chaque premier lundi d'août, les Australiens de l'Etat du Territoire du Nord se réunissent pour commémorer la libération des Chinois après l'achèvement de la voie ferrée nord-australienne.

Saint-Valentin au Pérou

Dans le pays, la fête des amoureux est jour fériée depuis 2012. Ce jour chômé doit aider au tourisme, selon le gouvernement qui l'a instauré.

Fête de la mi-automne en Chine

Le 15 août, les Chinois, fidèles au calendrier lunaire, célèbre l'astre, considéré comme le plus lumineux et le plus rond de l'année cette nuit-là.

Journée nationale du sport au Qatar

L'émirat rend hommage aux activités physiques le 13 février, depuis 2012.

Angam Day à Nauru

Dépasser le cap des 1.500 habitants, cela se fête ! C'est ce que fait cet état de Micronésie, dans l'Océanie, qui commémore chaque 26 octobre le passage de ce cap symbolique.

Arbor Day aux Samoa

Cet état indépendant de Polynésie met à l'honneur les arbres chaque premier vendredi du mois de novembre.

Jour du balayage de tombes à Taiwan

Si l'intitulé peut sonner comme étrange aux oreilles des occidentaux, ce jour férié est l'équivalent de la Toussaint française. Chaque 5 avril, les Taiwanais ne travaillent pas pour se rendre sur la tombe de leurs ancêtres.

Jour de la Mer au Japon

Le 3e lundi de juillet, les Japonais remercient la mer de tous les bienfaits qu'elle leur apporte, notamment pour le poisson qu'elle fournit.

Jour du Melon Turkmène au Turkménistan

Le second dimanche d'août, le fruit est mis à l'honneur dans le pays. Partout dans les rues, les Turkmènes le saluent, depuis 1994.

Jour d'accès à la majorité au Japon

Le 2e lundi de janvier a été décrété férié pour célébrer la majorité des Japonais, acquise à 20 ans.