Les policiers patrouillent ce dimanche soir, route de Préaux à Darnétal, lorsqu'ils voient un attroupement à quelques mètres d'eux. Au centre de ce rassemblement, ils aperçoivent un homme faisant de grands gestes et s'approchant d'eux. Arrivé devant les policiers, cet homme se déshabille et montre son postérieur aux forces de l'ordre pour les policiers. Ivre, il est interpellé et interrogé une fois dégrisé.