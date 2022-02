Le comité départemental du tourisme de l’Orne, vient de lancer ses Greeters !

Ce sont des passionnés de leur village de leur ville, et font partager bénévolement, leurs connaissances, leurs passions.

L’idée est d’emmener le visiteur dans un parcours authentique, et convivial, et en toute simplicité hors des circuits et des guides touristiques.

écoutez Christelle Courant, du comité départemental du tourisme de l'Orne.

Des greeters dans l'Orne : une première en Basse-Normandie !

Aujourd’hui, 11 personnes sont Greeters dans l’ Orne, pour des visites ou des balades totalement gratuites.

Ces Greeters sont apparus au début des années 90 à New York, dans les années 2000 à Paris, avant d’étendre progressivement en France. Les Greeters de l’ Orne, sont les seuls en Basse-Normandie.

Rendez-vous sur www.greeters-orne-normandie.com