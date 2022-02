Immigration en Haute-Normandie : l'enquête de l'INSEE

Dans une enquête détaillée, l'INSEE dévoile les caractéristiques de l'immigration en Haute-Normandie.

Premier enseignement : la part d'immigrés dans la population haut-normande est faible, (4,3% soit 80 000 personnes), plus faible qu'à l'échelle de la France. Par exemple, sur la période 2003-2008, il y a eu 800 arrivées d'immigrés pour 100 000 habitants contre une moyenne d'environ 1100 au niveau national. Concernant la part de la population immigrée dans la population totale, la Haute-Normandie se classe à la 18e place sur 22 régions. Reste que la population immigrée a augmenté deux fois plus vite que la population haut-normande entre 1968 et 2010.

Deuxième enseignement : la provenance des immigrés. Les seniors (+ 55 ans) viennent à part égale d'Europe (en particulier du Portugal) et d'Afrique (essentiellement en provenance du Maroc et d'Algérie). Les plus jeunes viennent en majorité d'Afrique. Une immigration en provenance de Chine et d'ex-URSS commence à poindre.

Troisième enseignement : le taux de chômage de la population immigrée dans la région. Il est deux fois plus important (25,3%) que le taux de chômage des Hauts-Normands (12,4%).

Retrouvez l'enquête complète de l'Insee sur le site de l'Institut : http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=14&ref_id=21482