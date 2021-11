Idées sorties normandie - 21 sept

La Foire Internationale de Caen se poursuit jusqu'à dimanche, des animations par les Indiens d'Amérique se déroulent toutes les 1/2h sur l'esplanade du Zénith sur le village indien et devant l'exposition, face à l'Espace Tendance Ouest où vous pouvez rencontrer l'équipe de Tendance Ouest et assistez à la création du journal Tendance Ouest Caen qui sortira jeudi.



Ce 21 septembre, c'est la journée mondiale contre Alzheimer, le CHU de Caen avec l'association France Alzheimer du Calvados vous propose un stand d'information dans le hall du bâtiment F.E.H.



L'acteur et réalisateur Guillaume Canet vient présenter son nouveau film à l'UGC Mondeville « Les Petis Mouchoirs » ce soir à 20h, un film collégial sur l'amitié avec Marion Cotillard, François Cluzet, Jean Dujardin, Benoît Magimel, un film qui sortira dans les cinémas bas-normands le 20 octobre prochain.



Ce soir Warren Zavatta est à l'espace Buisson à Tourlaville, cet artiste complet, petit-fils d'Achillee Zavatta vous propose son nouveau spectacle à 20h45, il mélange le cirque, la musique et leone-man-shown show.



Un concert ce soir au théâtre de Granville avec Norka en première partie puis Séverine accompagné par un pianiste et un guitariste.



Le choeur des femmes est en concert ce soir à l'école de musique de St Lô .



Enfin samedi & dimanche c'est le week-end du vent à Carolles & Champeaux dans la baie du Mont St Michel plus d'une dizaine d'activités à découvrir dont le Kayak de mer. Démonstrations et balades (accessibles à partir de 16 ans) en direction du Port du Lude, encadrés par le club de Kayak Granville - Chausey. Toutes les infos sur weekendduvent.com



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire