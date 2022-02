76540. Sénatoriales : l'union de la gauche a du plomb dans l'aile

Les Verts évoquent un refus des socialistes de leur accorder une place suffisante dans une hypothétique liste d'union. Résultat : les Verts se présentent seuls et insistent sur leurs divergences de fond avec les socialistes, la plus importante tenant aux "11 milliards d'euros de moins accordés aux collectivités territoriales" selon le secrétaire national adjoint David Cormand. Véronique Bérégovoy, candidate en Seine-Maritime, évoque même le "bateau ivre de la politique gouvernementale".

Pour l'instant, aucune information n'a filtré sur une possible union entre Front de Gauche et Parti Socialiste. Les deux partis connaissent en ce moment difficile et les élections municipales ont creusé le fossé entre eux. Une liste commune semble donc improbable.