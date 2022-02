Sortir en région : vendredi 11 juillet

Première soirée pour la 23ème édition du festival Chauffer dans la Noirceur à Montmartin sur mer, ouverture du site pour assister aux concerts dès 19h avec Circé Deslandes, Soko, Aaron, Barberos, Puts Marie, Perox, Nommo, 9 Million witches, B-Man...

Ce dimanche 13 juillet, c'est la 30ème édition de la Fête de la Mer, sur la plage de Gouville sur mer. Au programme 1 course de Doris le midi et du foot Brésilien l'après midi. Il y a aussi des animations musicales et un grand Feu d'artifice sans oublier la fête foraine installé dès le samedi.

Tout cet été participez à la 26 ème édition du festival Sable show à Villers sur Mer. Retrouvez 14 concerts en bord de mer avec une programmation familiale et éclectique. Ce soir place à Mado et les Frères Pinards, c'est gratuit, toutes les infos sur www.villers-sur-mer.fr.

Dimanche c'est également le Moto-cross d'Ouville près de Coutances ! Un grande course de motocross avec un show Freestyle de riders professione et un feu d'artifice. Vous assistez à la grande Finale du Championnat de france M.X 1. Pour plus de renseignements connectez-vous sur www.mc-ouville.com, l'entrée est gratuite

Même jour à Agon-Coutainville c'est le plus grand concours de chant de l'Ouest, "Hissez les Voix" édition 2014 dès 14h00 avec un apéro-concert en fin d'après-midi (18h00) et la retransmission de la finale de la Coupe du Monde de football avant un grand feu d'artifice.