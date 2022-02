Que vous soyez d’ici ou d’ailleurs, venez découvrir les saveurs et les typicités de l’Orne grâce aux Marchés des Producteurs de Pays.



Découvrez des productions locales, directement en provenance de la ferme, circuit court par excellence, vous pourrez déguster, apprécier et acheter des produits locaux.



Des producteurs fermiers et artisans seront présents pour vendre leurs produits et vous parler de leurs savoir-faire. Tous sont engagés au respect d’une charte des bonnes pratiques, garantissant la qualité de leurs produits.



Producteurs fermiers et artisans alimentaires pourront également vous conseiller sur des recettes locales ou produits à assortir avec les leurs, afin d’en faire ressortir toutes les saveurs.



Ecoutez, Angélique Doucey, Chargée de mission circuit court et circuit de proximité.

Marché des Producteurs de Pays à Bagnoles de l'Orne Impossible de lire le son.