76540. HAROPA Rouen : une campagne céréalière exceptionnelle

La campagne céréalière s'étend du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014. Cette campagne de 7,45 millions de tonnes de céréales qui ont transité par Rouen représente une progression de 12,4 % par rapport à la campagne 2012-2013 qui était elle-même en progrès par rapport à la campagne 2011-2012.

Les céréales osnt envoyées essentiellement en Afrique du Nord (Algérie et Maroc) et en Afrique Noire. En parts de marché, Haropa-Port de Rouen a exporté environ 50 % des blés tendres et plus de 40 % de sorges français. Il garde ainsi sa place de leader en France.