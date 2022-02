Une journée technique de promotion de l'agriculture biologique à destination des agriculteurs et des élus, ce vendredi 4 juillet sur 2 exploitations à Montmerrei, dans le centre-Orne, alors que le Ministre de l'agriculture Stéphane Le Foll prône une "agro-écologie" pour l'agriculture française : avec énergies renouvelables, préservation de l'eau et de la biodiversité.

Gaël Avenel, président du Groupement des agriculteurs bio de l'Orne :

Agro-écologie: une journée technique de promotion de l'agriculture biologique dans l'Orne

En Basse-Normandie, on dénombre plus de 1000 agriculteurs et 50.000 hectares, en bio.