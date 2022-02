76540. Be Sharp, For The Hackers, Metronomy : 20 000 spectateurs pour la première des Concerts ! (photos et vidéos)

Soleil de plomb, public au rendez-vous, premières parties au niveau... La première journée des concerts de la Région a réuni tous les ingrédients d'une soirée réussie. Selon la Région, plus de 20 000 spectateurs ont afflué sur la presqu'île devant la scène montée pour l'occasion.

Ce sont tout d'abord les lycéens du groupe Be Sharp, lauréat du concurs Talents 276, qui ont chauffé un public quelque peu clairsemé à 19 h. Une première grosse scène pour ces jeunes qui rêve d'un avenir musical. Puis ce fut au tour des Dieppois de For The Hackers d'enflammer les spectateurs avec du rock survolté.

Les derniers milliers de spectateurs quelque peu en retard sont venus ensuite grossir les rangs du public pour attendre le groupe star de la soirée : Metronomy. Pop acidulée et electro entraînante en bandoulière, les membres du groupe anglais ont emmené le public avec eux pour un voyage musical de plus d'une heure.

Ce soir, la soirée devrait être aussi belle si la pluie ne s'y mêle pas, avec le rock des Lillois de Skip The Use et le DJ Martin Garrix, qui viendra à Rouen pour sa seule date en France. Une soirée à ne pas manquer.