Sorties : que faire à Rouen ce week-end ?

CONCERT

Concert gratuit de Texas

À l’occasion des concerts de la région, découvrez le dernier album de Texas : un retour aux sources pour ce groupe rock mythique fondé à Glasgow en 1985.

Pratique : Samedi 5 juillet à 21 h. Presqu’île de Waddington. Gratuit. www.lesconcertsdelaregion.fr

SPECTACLE

Feu d'artifice

Pour fêter la fin des Concerts de la Région, un grand feu d’artifice illuminera le ciel rouennais .

Pratique : Dimanche 6 juillet, vers 22 h 30, sur la presqu’île de Waddington. Gratuit.

EXPOSITION

52 regards sur Rouen

Les photographes du Club Photo Rouen, amateurs ou professionnels, exposent leurs travaux dans les galeries de l’hôtel de ville à l’occasion de Rouen sur Mer.

Pratique : Jusqu’au 16 août, du lundi au samedi. Hôtel de ville de Rouen. Gratuit. Tél. 02 35 08 69 00

Double point de vue sur Rouen

Guy Thouvenin et Nadia Aubrier, couple de photographes rouennais, confrontent leurs imaginaires, inspirés par le patrimoine architectural de Rouen.

Pratique : Samedi 5 et dimanche 6 juillet, 10h-18 h. Office de Tourisme de Rouen. Gratuit. Tél. 02 32 08 32 40

Les coulisses de la coupe du monde

Les membres du collectif d’en face explorent les arcanes du football dans une exposition chorale pleine d’humour noir : carton jaune pour les artistes !

Pratique : Jusqu’au 13 juillet. du samedi au dimanche 14h-19 h. Rue St Vivien. Tél 06 22 93 05 13

L'exposition sur les zoos humains est prolongée

Le Muséum d’histoire naturelle évoque un épisode sombre de l’Europe coloniale à travers l’exhibition d’ethnies exotiques lors des grandes expositions.

Pratique : Jusqu’au 9 novembre, du mardi au dimanche 14h-17 h 30. Tarifs 0 à 3,5 €. Tél. 02 35 71 41 50

Découvrir les épices



Cet été, le Jardin des plantes de Rouen reste ouvert et propose pour l’occasion plusieurs animations pour petits et grands, avec notamment un atelier sur l’art des jardins à la française le samedi 26 juillet.

L'exposition "Au coeur des épices" se poursuivra jusque fin août à l’Orangerie, les visiteurs peuvent sentir une vingtaine d’épices et comprendre d’où elles viennent et à quoi elles peuvent servir.

Pratique : Jusqu’au 29 août 2014, de 8h30 à 11h et de 15h à 18h en semaine et de 15h à 18h le week-end, dans l’Orangerie du Jardin des Plantes. Gratuit.

Vallée de la Seine

Une exposition photos sur les activités et les hommes qui ont peuplé la Vallée de la Seine.

Pratique : Dès le dimanche 6 juillet, à l’abbaye de Montivilliers. Gratuit.

THEATRE

Une aventure d’Hercule Poirot

Un physicien ayant mis au point une nouvelle formule d’explosif vient d’être empoisonné. Hercule Poirot, en fin stratège, dénouera sans heurts cet écheveau.

Pratique : Le 6 juillet à 16h, les 7 et 8 juillet à 20 h 30. Théâtre de l’Almendra. Tarif 6 €. Tél. 02 35 70 52 14

L'Etourdi de Molière

Qui ne connaît pas L’Etourdi de Molière? Dans le cadre du festival “Un soir à l’aître”, la célèbre pièce du dramaturge revient à la vie grâce à la compagnie Catherine Dellatres. Retrouvez l’histoire de Lélie, Célie et Trufaldin à l’aître Saint-Maclou.

Pratique : Dimanche 6, lundi 7, mardi 8 et mercredi 9 juillet, à 21 h, à l’aître Saint Maclou, rue Martainville. De 6 à 16 €. Réservations au 02 35 98 12 34.

VISITE & PROMENADES

L’église de Louviers

Joyau du gothique, cette église classée monument historique en 1846 possède une série de 11 verrières renaissance de très belle facture : à découvrir !

Pratique : Samedi 5 juillet à 15 h. Eglise Notre-Dame à Louviers. Tarifs 0 à 3 €. Tél. 02 32 40 04 41

L'abbaye de Saint-Wandrille

Les trésors de l’atelier d’art sacré de l’abbaye de Saint-Wandrille se révèlent. Une idée de la mode des années 1930.

Pratique : Fabrique des Savoirs, Elbeuf. Gratuit.

Découvrez Rouen par les flots

Cette année, deux nouveaux bateaux circulent sur la Seine afin d’inviter les curieux à découvrir une nouvelle façette de Rouen. L’année passée, le Cavelier de La Salle avait déjà remporté beaucoup de succès avec ses visites portuaires. Ces deux nouvelles excursions proposent en complément de découvrir la seine plus en amont.

- Croisière promenade à bord de la Lutèce. 1 h 30 de balade vers la cathédrale, l’île Lacroix et la côte Ste Catherine. Samedi 12 juillet à 15 h. Entre le hangar 10 et l’embarcadère Jean Ango. Tarifs 9/12 €;

- Découverte du port à bord du Cavelier de la Salle. Samedi 5 et mercredi 9 juillet à 14 h 15. Quai de Boisguilbert, embarcadère Jean Ango. Tarifs 7/10 €;

- Dîner croisière à bord de l’Escapade. Croisière dégustation vers la Bouille puis soirée dansante à la Bodega. Samedi 5 juillet à 20 h 15. Quai Ferdinand de Lesseps. Tarifs 79/89 €;

Pratique : 02 32 08 36 59 www.rouentourisme.com

Randonnée

Sortie gratuite pour découvrir la bassse vallée de l’Yères. Rendez-vous sur le parking de la plage à Criel-sur-Mer.

Pratique : Samedi 5 juillet, rendez-vous à 14 h 30

Nautisme

La Fête du Nautisme investit tout le littoral seinomarin. Initiez vous à la plongée sous-marine, au canoë-kayak ou encore au ski nautique.

Pratique : Dimanche 6 juillet, retrouvez le programme complet sur www.fetedunautisme.com

L'église de Saint-Jean d'Elbeuf

Dans le cadre du dispositif, “Laissez-vous conter le territoire”, l’église Saint-Jean d’Elbeuf rouvre au public. A l’intérieur, l’édifice sacré donne à voir ses trésors mobiliers , ses vitraux et surtout ses vêtements liturgiques conservés in situ.

Pratique : Dimanche 6 juillet, à 15 h, rendez-vous devant le parvis de l’église Saint-Jean. Gratuit. Réservations au 02 32 08 32 40.