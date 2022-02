Ford Mustang : déjà cinquante ans de légende

Tout comme le spécialiste caennais de ce véhicule de légende, Michel Alliet. “J’avais 10 ans en 1964, quand elle est sortie”, explique-t-il. Le Caennais a alors un véritable coup de foudre pour ses lignes sportives et basses. “Pour son moteur aussi, ce gros bruit...” Faute de réussir à convaincre son père d’en acheter une, il hérite d’une miniature. La passion devient dévorante quand, trente ans plus tard, il recroise le chemin de la même Mustang. “J’ai commencé mes recherches, à collectionner... Articles de journaux d’époque, bouchon à essence, plaque... Tout”.



Il recherche Sa Mustang

A 61 ans, Michel Alliet a maintenant un objectif en tête. Posséder son propre véhicule. “Je veux une Mustang 66 cabriolet, rouge. Je vais aller la chercher aux États-Unis”, explique-t-il.

En 2015, Ford lancera la 6e génération de Mustang. Et pour la première fois, elle sera distribuée en France !



Pratique. Rétro Festival, samedi 28 et dimanche 29 juin, exposition inédite sur l’histoire de la Mustang.