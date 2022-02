12ème fête médiévale de Bourg le roi

Afin de faire revivre le village fortifié de Bourg le Roi, l’association Bourg le Roi Animation et Patrimoine organise la 12ème édition de la fête médiévale.



Au programme :



*Marché artistique et artisanal à partir de 10 h 30



*Campements médiévaux pour installer le décor et animer la fête tout au long de la journée



*Le tournoi de chevalerie avec la compagnie Cowpox :

D’abord spectacle « le bel Harnois » jeux équestres, figures de dressage et voltige acrobatique, puis le tournoi : « la dernière joute »

Les quatre plus valeureux chevaliers de la Comté vont rivaliser d’adresse, de dextérité et de force aux différentes épreuves de jeux équestres, de joutes à la lance brisée dans d’impressionnantes cascades et par les armes à la hache, à l’épée et bouclier.

*Le montreur d’ours : Frédéric Chéneau – simulations de combats, câlins et autres facéties, dressage cinéma et message au public en faveur de la nature. Un grand numéro d’amitié et complicité entre l’homme et l’animal



*Les arpenteurs de rêves : numéro de fakir (sur planche à clous, lit de verre), briseur de chaînes



*2 musiciens de la troupe Lycra Mendicorum



*Vols de rapaces avec la compagnie Vol en scène de Chauvigny



*Tir à l’arc



*Calligraphie latine : Michel Chanteloup. L’onciale, la bâtarde, gothique primitive ( plume et calame)



*Atelier Théâtre : les Baladins du Roy (troupe d’acteurs amateurs de Bourg-le-Roi) : farce médiévale – farce du pasté



* Bataille des enfants contre les chevaliers, en fin de soirée vers 18 h 30





Prix d’entrée : 5 € gratuit pour les moins de 12 ans



Un repas médiéval servi à l’ancienne avec porteurs et brancards est proposé de 12h à 14h sur réservation:

Appelez au 02 33 26 98 53 ou 02 33 82 70 77 (heure de repas)

Ecoutez Gérard Lafosse, président d'animation et patrimoine, nous présenter cette journée: