Retour en photos et en vidéos sur la libération de Cherbourg

22 juin 1944, le général Collins lance l'assaut sur la commune de Cherbourg, alors que le Cotentin est coupé en deux. L'objectif : reprendre Cherbourg et récupérer ce port en eaux profondes hautement stratégique.

Les Allemands et leur artillerie sont prêts et attendent les troupes alliées.

Dans la rue, les combats font rage, comme ici avenue de Paris

Les pertes sont nombreuses des deux côtés. Ici un soldat allemand.

Sur les 2838 hommes du 325e régiment d'infanterie et de la 82e division aéroportée, il ne reste plus que 1245 hommes à la fin de la bataille de Cherbourg. Mais il n'y pas qu'au sol que les combats font rage. Sur la mer aussi, les alliés pilonnent les positions allemandes, avec notamment les bâtiments américains USS Texas et USS Arkansas (au second plan).

Ou encore l'USS Quincy (gauche) et l'HMS Glasgow (droite).

Les alliés prennent l'avantage. Quitte à perdre la bataille, les Allemands entreprennent alors de détruire le port et dynamitent la gare maritime. Le port ne sera plus utilisable avant la fin du mois de juillet.

Le 26 juin, la 79e division prend le fort du Roule marquant la victoire alliée. Les généraux Collins et Bradley se rendent sur place (ci-dessous)

Le 26 juin Von Schlieben et Hennecke signent la reddition au château de Servigny. Le 27 juin, les alliés reprennent l'arsenal.

La ville est reprise, et les alliés font 39.000 prisonniers.

Dans la vidéo ci-dessous, la libération de Cherbourg filmée à l'époque.