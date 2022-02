Top départ pour le brevet des collèges

Cette année, 21 545 élèves de troisième générale passeront le brevet des collèges dans l’académie rouennaise, tandis qu’ils seront 1 958 élèves de série professionnelle. En tout, l’année 2014 comptera donc 23 503 lauréats potentiels. En 2013, ils étaient 50 de plus.



Alice est en troisième au collège Jean-Jacques Rousseau de Darnétal. Pour elle, aucune inquiétude. “Je suis plutôt sûre de moi, c’est un examen facile et je ne suis pas mauvaise, je ne vois pas pourquoi je le louperai et les deux brevets blancs font de bons entraînements”, confie-t-elle. Il est vrai que pour les bons élèves, le contrôle continu assure la quasi réussite.



Malgré tout, la future lycéenne s’est entraînée pour être prête ce jeudi 26 juin où elle planche depuis 9h ce matin sur l’épreuve de français et de mathématiques avant de terminer par l’histoire-géographie et l’éducation civique demain vendredi. “Je révise en soirée, entre 20 minutes et 1 h, il n’y a que trois matières, c’est rapide.”

Son brevet en poche, c’est vers une seconde générale qu’Alice se tournera. Et ensuite, probablement un Bac Scientifique... Résultats le 9 juillet...