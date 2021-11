Du lin infiniment calvadosien

'Nous voulions rendre accessible une matière réputée luxueuse”, indique Henri Pomikal, président de la structure. Son idée : créer un magasin où seraient vendues chemises et linge de maison fabriqué à partir du lin transformé à Villons-les-Buissons et filé par un client chinois. Une manière intelligente de valoriser la production locale.

Une fois la première collection d'une douzaine de modèles créée et le grammage du tissu scupuleusement étudié, la production a pu être lancée.



La chemise à 30 euros :

Depuis, le magasin, qui a ouvert ses portes en 2009, ne désemplit pas et près de 2 500 unités ont été écoulées. A 30 euros la chemise de qualité, on comprend pourquoi. Prochaine étape : “Garder le magasin comme vitrine et distribuer la marque Linfini dans la région”. Au vu de la solidité et de l'originalité du projet, il ne fait aucun doute que l'entreprise peut encore filer des jours tranquilles.

Pratique. Boutique Linfini, 1, Hell's Corner, à Villons-les-Buissons. Tél. 02 31 44 29 64.



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire