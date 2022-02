Sortir dans l'Orne : jeudi 26 juin

Pendant 3 jours de vendredi à dimanche c'est la 5ème édition du festival scènes ouvertes au Quai des arts à Argentan. Retrouvez le programme complet sur www.quaidesarts.fr







Ce jeudi soir assistez à la projection du film Victor Young Perez au cinéma du casino de Bagnoles de l'Orne Victor reste encore à ce jour le plus jeune boxeur à avoir obtenu la couronne mondiale dans la catégorie des poids mouches. Cette projection sera suivie d'un débat. Rendez-vous ce soir au cinéma du casino de l'Orne à partir de 20h30





Retour de l'opération « troc tes trucs » à Alençon. Cette opération consiste à apporter des objets encore réutilisables en déchetterie, et en échange, si un objet présent sur le stand vous intéresse, vous pouvez repartir avec…

Le surplus sera offert à Emmaüs. C'est à la déchetterie d’Alençon Nord dès aujourd'hui jeudi et jusqu'à samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.