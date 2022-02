76540. Grève et perturbation sur le réseau Astuce à Rouen

La CGT dénonce la "précarisation des emplois" et les "suppressions" de poste et demande une hausse générale des salaires, à rebours de la politique d'austérité menée par le gouvernement et que le syndicat dénonce.

Le trafic dans les transports en commun devrait être très perturbé. La TCAR informe les usagers que la circulation sur le métro, les lignes TEOR T1, T2, T3 et les lignes de bus 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 16, 20, 21, 22, 40, 41, N2 et N3 sera perturbé.

Les autres lignes du réseau ne sont pas concernées par le préavis de grève. Pour connaître l'état du réseaun, rendez-vous sur www.crea-astuce.fr ou au 02 35 52 52 52.