Groupe montant de la scène hip-hop, les caennais de COEFF ont dévoilé leur nouveau clip pour le morceau "On roule" issu de leur premier EP "X6T" sorti le 16 juin. Offrant une vidéo à l'esthétique simple et abstraite, Bogdan et HVJ de l’Ecole Fresh Caen Camps mêlent leur vivacité vocale à une énergie pétillante et créative, s'inspirant aussi bien du BoomBap des années 90 que de l'électro et l'abstract hip-hop actuel.