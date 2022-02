La création de "Ingénierie 61"

L'assemblée générale constitutive, ce lundi 23 juin, de « Ingénierie 61 » : agence départementale, qui, alors que le droit se complexifie, proposera dès le second semestre de cette année : un appui aux communes ou intercommunalités, qui n'ont pas ce genre de service, pour l’urbanisme, l'assainissement, la gestion de voirie.



Le sentiment d'un élu de base : Alain Lenormand, maire de La Ferrière Bochard, commune de 670 habitants :





Le nouvel établissement public d’appui aux communes et intercommunalités a compté 80 participants lors de cette assemblée générale. 71 communes et EPCI ont adhéré à l’agence départementale. Ont été approuvés : le budget et la cotisation adhésion, les tarifs des prestations facultatives et les conventions.Les 4 vice-présidents et les 2 secrétaires ont été désignés. Le collège des conseillers généraux a nommé Jean-François de Caffarelli, 1er vice-président, Léone Besnard, vice-présidente et Guy Monhée, secrétaire. Le collège des communes et des EPCI a désigné Yves Goasdoué, vice-président, Marie-Thérèse Mayzaud, vice-présidente et Alain Lenormand, secrétaire.