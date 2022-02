Sortir dans la Manche: lundi 23 juin

Oldelaf sera sur la scène du festival Ondes Sonores ce dimanche sur l"hippodrome d'Agon Containville. Le chanteur humoriste défendra sur scènes ses plus belles compositions ainsi que les titres de son dernier album "Dimanche". Toujours avec humour qui est un moyen pour lui de donner du sourire dans le quotidien.



Demain mardi soir assistez au spectacle "Les Voix de la liberté" à l'espace culturel de Lessay. 70 ans après la bataille de Normandie, découvrez une oeuvre théâtrale qui donne vie au devoir au devoir de mémoire à l'égard de celles et ceux qui ont été les témoins de la lutte pour la liberté. Rendez-vous demain soir à l'espace culturel de Lessay. C'est Gratuit !





Postulez pour un casting d'enfants et d'adolescents pour les rôles principaux d'un premier film de Benjamin Weil dont le tournage débutera en Septembre 2014 en Bretagne. Sont recherchés des garçons âgés entre 10 et demi et 12 ans,- des adolescents et adolescentes âgés entre 16 ans (au plus tard au 1er septembre) et 17 ans maximum.De type européen. Débutants acceptés. Si vous êtes intéressés envoyez par mail des photos naturelles (qui vous ressemblent vraiment) avec vos coordonnées complètes: - Nom et prénom- Téléphones des PARENTS (portables et fixe)- Âge ET date de naissance,- Taille- Ville ET région d'habitation. Et préciser que vous avez vu l’annonce sur Tendance Ouest. Contact MATHILDA GESSON**Adresse mail: west.lecasting@gmail.com