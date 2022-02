Idées loisirs en Basse-Normandie pour ce week-end du 21 et 22 juin

MANCHE



Tendance Live 2014 c'est aujourd'hui à Granville sur la place Fontaine-Bedeau pour le plus grand concert gratuit de Normandie avec Tendance Ouest et la ville de Granville. Sur scène plus de 10 artistes : Natacha St Pier, Ycare, Fréro Delavega, Suarez, Lee-Mashup, … et bien d'autres. A noter aussi la participation de Cigale Do Brazil, la batucada brésilienne du pays granvillais et un feu d'artifice dés la tombée de la nuit. Rendez-vous dés 19h pour plus de 6h de concert gratuit.



Jusqu'à dimanche se déroule le 9ème tour de Normandie avec 50 véhicules anciens qui parcourent la route des plages du Débarquement. Plus d'infos sur www.tourdenormandie.com



Ce dimanche participez à la 3ème édition de la course à pieds salés à Bréhal. Deux distances seront proposées aux participants avec au choix des boucles de 6 ou 12 km. Vous traverserez les sentiers, la plage et les chemins de la ville de Bréhal. Rendez-vous ce dimanche à 10h30 place Monaco à Saint Martin de Bréhal.



C'est la fête du bois à Marigny. Samedi soir, soirée grill musicale et animations dimanche toute la journée à partir de 9h. L'entrée est grauite.



CALVADOS



Dimanche, rendez-vous à Mondeville pour la 1ère «fou'art à tout culturelle». Un événement organisé par CREA qui vous permettra de découvrir de nombreuses troupes. C'est dimanche de 10h à 19h, l'entrée est gratuite.



Dimanche, ce sont les 7e Ruralies du Pré-Bocage à Amayé-sur-Seulles. Les amoureux des véhicules anciens y retrouveront engins agricoles, camions, voitures... mais aussi bourse d'échange, marché du terroir, visite de la ferme et animations diverses. C'est de 10h à 19h.



10ème foire d'Isigny sur mer ce week-end. C'est sur le thème du cheval et de la gastronomie. De nombreuses animations musicales et insolites. Country, voitures à pédales, conférences, il y en aura pour tous. Rendez-vous samedi et dimanche.



Organisée avec le soutien du Département du Calvados et de la Ville de Caen, la fête du sport revient pour son édition 2014 dans la capitale régionale. 25 disciplines sont à découvrir cette année, rendez-vous ce samedi après-midi dès 14h et dimanche à la salle Hélitas à Caen



ORNE



L'association sportive automobile du Bocage organise ce dimanche la 34ème course de côte d'Exmes. Samedi de 16h à 19h15 : vérifications des voitures qui continueront dimanche matin de 7h15 à 10h. La course en elle-même débutera dimanche à 13h30. Remise des prix à 19h.