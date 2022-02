Sortir dans la Manche: vendredi 20 juin

Jusqu'à dimanche se déroule le 9ème tour de Normandie avec 50 véhicules anciens qui parcourent les routes des plages du Débarquement. Plus d'infos sur www.tourdenormandie.com

Ce dimanche participez à la 3ème édition de la course à Pieds salés à Bréhal... Au programme deux distances seront proposées aux participants avec au choix des boucles de 6,6 ou 12 km. vous traverserez les sentiers, la plage, et les chemins de la ville de Bréhal...Rendez-vous ce dimanche à 10h30 place Monaco à saint Martin de Bréhal





C'est la fête du bois à Marigny ! Samedi soir, soirée grill musicale et animations dimanche toute la journée à partir de 9h. Entrée gratuite.







J-1 avant le plus grand concert gratuit de Normandie : le Tendance Live spécial fête de la musique à Granville ! 15 artistes de tous styles et de tous horizons seront là pour mettre l'ambiance place Fontaine Bedeau. Natasha St Pier, David Vendetta, A fond d'cale, Vianney, Lee Mashup, Nicom et bien d'autres...Beaucoup de surprises en prévision ainsi qu'un feu d'artifice. Retrouvez toute la programmation sur tendanceouest.com