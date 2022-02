Hôpitaux : entre 450 et 1 300 manifestants à Caen

450 personnes selon la police, plus d’un millier selon la CGT. Un vent de protestation a soufflé mercredi 18 juin à Caen contre les suppressions de postes et les restrictions budgétaires dans les hôpitaux. Les manifestants refusent "l'austérité imposée dans les hôpitaux avec son cortège de suppressions de services, de postes, et qui entraîne une dégradation des conditions d'hospitalisation et de travail".

Pour participer aux 10 milliards d'économies demandées à l'Assurance maladie, l'hôpital public a annoncé début avril un plan de 5 à 7 milliards d'euros en cinq ans. Selon les syndicats, une cinquantaine d'hôpitaux français étaient représentés dans cette manifestation au niveau national.