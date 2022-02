Sortir dans la Manche: jeudi 19 juin

Le festival Ondes Sonores lance sa première édition sur l'hippodrome d'Agon-Containville le 28 et 29 juin. A un mois de l'événement retrouvez sur scène Oldelaf, Ben L'oncle Soul La Femme, Christophe Maé, Le Trottoir d'En Face et Naâman.





Ce jeudi soir à 20h30, Equeurdreville-Hainneville a l’honneur d’accueillir à l’Agora The Glenn Ambassadors Big band, l’une des plus grandes formations de jazz en France avec 25 musiciens et danseurs dans l’esprit du Glenn Miller Orchestra des années 40. Cette soirée est organisée par la Marine Nationale en partenariat avec la Ville d’Equeurdreville-Hainneville.

A noter qu’à chaque vente de billet, une partie sera réversée à l’ADOSM (Association pour le développement des oeuvres sociales de la Marine). A l’occasion de cette soirée, l’association Cherbourg 44 présentera quelques véhicules d’époque, le

Club sportif et artistique de la Marine exposera des maquettes de reproduction de scènes du débarquement et le service historique de la défense un panneau d’information sur la Libération de Cherbourg.





Venue dans la Manche de réalisateurs. Ce sont Cagla ZENCIRI et Guillaume GIOVANETTI qui ont fait ensemble le film NOOR. Noor veut être un homme. Il ne fait plus partie des Khusras, la communauté des transgenres du Pakistan. Et il a définitivement tourné la page de l'histoire d'amour qu'il a eue avec l'un d'entre eux. Désormais, il a un travail d'homme dans un centre de décoration de camions, et il sait ce qu'il veut : trouver une femme qui l'acceptera tel qu'il est...

Les réalisateurs seront là pour dicuter du film après la projection ce soir à 20h au cinéma Odéon de Cherbourg et demain à 20h30 au cinémoviking de Saint Lô.