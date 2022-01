18 juin 1940 : les commémorations de l'appel du général de Gaulle dans le Calvados

Le 18 juin résonne comme une date majeure dans notre Histoire : on commémore, 74 ans après, l'appel lancé en 1940 par le général De Gaulle aux Français pour refuser la défaite et résister à l'envahisseur... Une cérémonie aura lieu à 17h ce mercredi soir au monument aux Morts de la place Foch, à Caen. Ce sera aussi le cas à 19h à Bayeux, au monument de la Libération du rond-point de Vaucelles. Un quart d'heure plus tard, la ville de Ouistreham en fera de même place du général De Gaulle, devant une stèle rappelant le moment historique.