Sortir dans l'Orne : mercredi 18 juin

Ce samedi, c'est la margantinaise dans le domfrontais. Les inscriptions se font à l'avance jusqu'à vendredi mais aussi sur place samedi endébut d'après-midi avec une majoration de 2€. Plus d'infos sur www.margantinaise.com





Alençon reçoit de nouveau la visite de la caravane des Jeux équestres et de sa célèbre mascotte "Norman",aujourd'hui mercredi de 11h à 18h, place de la Magdeleine.

Présentation des différentes disciplines, billetterie pour les différentes épreuves et de nombreuses animations pour petits et grands. J-66 pour les jeux equestres mondiaux !







A Bagnoles de l'Orne, la Municipalité organise avec le concours de l’association des Anciens Combattants et Victimes de Guerre, un cortège officiel pour commémorer l’appel historique du Général de Gaulle du 18 juin 1940. :

10h : Rassemblement aux Monuments aux Morts deBagnoles Château, (allée des anciens combattants),(Chant des partisans, Lecture de l’appel, Dépôt de gerbe, Sonnerie aux Morts et Minute de silence, La Marseillaise, Chant final.

Vin d’honneur. La population est invitée à assister à ce cortège.