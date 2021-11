Campement incendié à Cherbourg : les réactions

Le campement contenait une quinzaine de baraquements qui ont été tous atteints par les flammes, heureusement sans faire de blessés.

Cet incendie semble d'origine criminelle. En effet, selon différents témoignages le feu aurait pris à plusieurs endroits de façon simultanée. Une thèse confirmée par le procureur de Cherbourg, Eric Bouillard "Il semble presque évident que ce feu soit d'origine criminelle" dont les propos ont été recueillis par l'agence Reuters.

Quelques heures après l'incendie, de nombreuses réactions se sont faits entendre. Tout d'abord celle de Daniel Jouanne, maire adjoint de Cherbourg qui s'exprimait dès hier soir sur l'antenne de Tendance Ouest. Il s'exprimait par ces propos "C'est quelque chose de scandaleux...", "dans le climat actuel des esprits un peu faible peuvent être enclins à le faire eux-mêmes". Ecoutez la réaction de Daniel Jouanne:

Le parti communiste de la Manche s'indigne lui contre un acte qu'il juge "barbare et xénophobe" et rappelle que "Cherbourg, (est une ville) forte de sa tradition d'accueil et d'humanisme, qui a vu passer des millions d'immigrants depuis plus d'un siècle et demi". Le parti communiste manchois met aussi le doigt sur la politique du gouvernement "qui, par le maintien de la présence militaire française en Afghanistan, contribue à l'exode des populations civiles.".

