71 victimes pour 4 jours d'un procès pour escroquerie à Argentan

Le Palais de Justice d'Argentan était en effet bien trop petit pour pouvoir accueillir les 71 parties civiles et une vingtaine d’avocats. Une estrade a été installée dans le gymnase. Le président Lavallière et ses assesseur, le greffe et la parquet y sont installés. Les accusés sont face à eux, puis leurs avocats. La foule des clients floués par l'entreprise est assise derrière.

En cause: l'ex-société « Euro Isolation », basée à Vimoutiers, accusée d’escroquerie envers ses clients, dont beaucoup sont des personnes vulnérables ; mais aussi d'abus de faiblesse et de démarchage sans contrat.

11 prévenus sont accusés : employés peu scrupuleux, mais aussi l'ex patron de l’entreprise, qui a sévit dans les années 2010 dans l'Orne, le Calvados, l'Eure, la Seine Maritime.

Certains chantiers ont été mal faits, d'autres n'ont pas été faits du tout, mais les chèques des clients ont été encaissé. La cible privilégiée de cette entreprise indélicate : les personnes socialement faibles, et surendettées, à qui « Euro Isolation » proposait de racheter leurs crédits par l'intermédiaire de Capfi, une société basée à Lisieux.

Un rachat de crédit sans dire que c'était à taux variable … et à condition que les « clients » d'Euro Isolation lui passent des commandes. Aujourd'hui, même en vendant leur maison, certains ne pourront pas rembourser leurs engagements...

Depuis, la société a été placée placée en liquidation judiciaire.

Ce lundi, la cour a commencé à entendre les clients floués. Ces auditions se poursuivront demain mardi.

Mercredi, c'est la question de la banqueroute qui sera posée.

La journée de jeudi débutera par les plaidoiries des avocats des parties civiles, puis les réquisitions du parquets. L'après-midi sera consacré aux plaidoiries de la défense, puis au délibéré du tribunal.