76540. Volley : les Bleus repartent de Rouen vaincus, pas abattus

Le match avait pourtant bien commencé. Devant 3253 spectateurs - record d'affluence pour du volley - enthousiastes, les Bleus ont abordé la rencontre de la meilleure des façons. Face à une équipe allemande désorientée, les volleyeurs français ont remporté le premier set 28-26 après avoir légèrement flanché sur la fin.

Mais le premier set ne fut en réalité qu'une illusion. Dans les trois sets suivants, les Allemands distancèrent les Bleus dès le début. Au 2e set, les visiteurs ont mené jusqu'à 13-4... Les Bleus n'ont pas su trouver la solution et ont vu nombre de leurs attaques revenir. Résultat, trois sets perdus consécutivement, 25-15, 25-21 et 25-18. La première défaite tricolore dans leur poule après six victoires en autant de rencontres.

Touchés, l'équipe de France ? Pas vraiment. Dimanche 15 juin, ils se sont rendus à Toulouse pour affronter les mêmes Allemands et prendre leur revanche. Trois sets brillants plus tard (25-18, 25-20, 25-20), les volleyeurs engrangeaient une 7e victoire et lavaient l'affront rouennais.