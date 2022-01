Notre restaurant caennais : Hippopotamus, aux Rives de l’Orne

“Depuis la fin mars”, me confie-t-on sur place. La franchise ne m’est pas totalement inconnue (j’ai notamment souvenir d’un déjeuner à Paris...)

A midi ce jour-là, le soleil est de la partie. Je choisis donc de m’installer en terrasse. L’enseigne, qui se dit “spécialiste du boeuf”, propose sans surprise une multitude de pièces : entrecôte, faux-filet, steak haché... J’opte pour une formule duo (entrée et plat ou plat et dessert pour 14,90 €). En entrée, j’ai le choix entre une salade de tomates mozza, un carpaccio ou un tartare de tomates au thon. Cette dernière proposition retient mon intention. Elle m’est livrée seulement quelques minutes plus tard. C’est frais.



La pression moins chère dans la formule

En plat, mes papilles ont le choix entre un double filet de poulet au grill, une salade du chef, un filet de tilapia à la plancha (un poisson à chair blanche) ou la pièce du chef (180 grammes). Il s’agit, ce jour-là, d’une bavette. Cuite à point, servie avec une patate au four (j’en raffole), je suis rassasiée.

Avec une pression (à 4,10 € à la carte, facturée 2 € en formule), je règle une note de 16,90 €.



Pratique. Hippopotamus, quai Hamelin (centre commercial les Rives de l’Orne), tél. 02 14 61 01 01.