Portrait : je vais à toutes les Coupes du monde

Du 18 juin au 2 juillet, il posera ses valises au Brésil. Charles Sanson, patron d’agence immobilière, est un supporter-voyageur. Chez lui, les deux cohabitent : “Je suis le football et le PSG depuis toujours et je n’ai pas raté une compétition internationale depuis l’Euro 1996. J’étais à France-Brésil en 1998 et aussi aux finales de 2000 et 2006. Mais supporter la France me permet aussi de découvrir de nouveaux pays. Je suis surtout un voyageur”, insiste-t-il.

Le cliché du supporter un brin arriéré qui attend dans son hôtel entre deux matchs, très peu pour lui.



Supporter et voyager



Au Brésil, pays qu’il connaît déjà, Charles Sanson va assouvir sa soif de découvertes : “Entre deux matchs, je vais rallier Brasilia et Rio en bus pour découvrir des villes. Et puis je vais aller voir les fosses d’Iguazu”, une merveille brésilienne comparable aux chutes du Niagara.



Sa passion pour le voyage ne va cependant pas occulter le football. Il va assister à deux matchs de l’Équipe de France et à un 8e de finale. Et si la France va jusqu’en finale ? Charles Sanson glisse dans un sourire : “Je ne m’interdirai pas d’y retourner.”