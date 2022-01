Sortir dans l'Orne : vendredi 13 juin

Dimanche à Bagnoles de l'Orne, c'est le printemps des associations dans le cadre du 70ème anniversaire du Débarquement. Au programme : chants, expos, films documentaires, repas à l'aérodrome. Des animations gratuites et ouvertes à tous.





Dès ce vendredi soir assistez à la 8ème édition du Troc'Music Festival à la Mesnière. Venez applaudir sur scène le quatuor Kylia, Les Pirates, Treizeurs du Mat', Borborygmes, Deputies et plein d'autres sur les trois scènes du festival. Des animations seront proposés au public tout au long de la journée. Rendez-vous dés ce soir à l'église de La Mesnière à partir de 20h00, l'entrée est gratuite





Venez découvrir La Tour de Bonvouloir et son Marché des producteurs de pays à Juvigny sous andaine. Ambiance médiévale, musiciens, costumes, cracheur de feu et orgue de Barbarie au rendez-vous. De nombreux artisans locaux seront présents, mais aussi un maréchal ferrant, sculpteur, peintre, etc...)Visites guidées du site et ballades à poney seront organisées. Fabrication de pain sur place. transports des visiteurs en calèche.

Alors rendez-vous sur le site de la tour de Bonvouloir, Dimanche 15 juin à Juvigny sous Andaine.entrée gratuite.









Ce week-end, c'est la 17e édition des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins, sur le thème « Lumière et couleurs » ! Le but de cette manifestation est de faire connaître et aimer le patrimoine, les paysages et les savoir-faire traditionnels » - 1300 manifestations sont organisées dans toute la France dont 52 en Basse-Normandie. Retrouvez les sur patrimoine-environnement.fr