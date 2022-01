76540. Mondial 2017 de Handball à Rouen : entretien avec le président

À quand remonte la candidature de la Ligue de Normandie ?

Début 2013, un appel à candidature pour l'organisation du Mondial a été envoyé à toutes les ligues françaises accompagnée par leur collectivité local propriétaire du Palais des Sports, en l'occurrence la Crea dans notre cas. Nous avons alors rencontré une à une les collectivités locales, qui nous ont toutes apporté leur soutien unanime. S'en est suivi 5 mois de travail avec le service des sports de la Crea pour construire un dossier de candidature de qualité et répondre aux critères de la fédération française. Nous avons envoyé notre dossier à l'été 2013. La fédération a ensuite visité notre site, comme les 15 autres, le 2 décembre 2013. Et mardi matin, nous avons été appelés !

Concrètement, comment cela va se passer en janvier 2017 ?

Nous avons postulé pour l'organisation du tour préliminaire, c'est-à-dire pour les phases de poules. Nous accueillerons donc les matchs d'une des quatre poules. IL y aura trois matchs par jour pendant cinq jours ! La phase qualificative pour le Mondial 2017 ne débute qu'après que celui de 2015, au Qatar, se soit terminé. Les poules définitives ne seront constituées que courant 2016.

C'est une première pour Rouen et la Normandie, non ?

C'est la troisième fois que le Mondial est organisé en France. La première fois, en 2001, la France avait remporté le Championnat face à la Suède à Bercy. La seconde fois, c'était le championnat du monde féminin en 2007. Jusque-là, la Normandie n'avait jamais fait acte de candidature car il n'y avait pas d'équipement sportif suffisant pour accueillir ce type d'événement. nous sommes très fiers d'avoir désormais le Kindarena, 5 300 places, inauguré en octobre 2012 et qui a déjà accueilli de matchs de l'Equipe de France, masculine et féminine.

Avez-vous prévu un tour de chauffe avant le début du Mondial ?

Nous organiserons courant 2016 une journée de la Golden League qui regroupe les quatre meilleures équipes européennes. Il y aura la France, le Danemarkn, la Norvège et un pays invité. Ce sera un test dans le cadre de la préparation du Mondial et l'occasion pour le public haut-normand de revoir une formidable équipe de France qui les fait vibrer.

Pour la Ligue de Normandie, l'accueil de 15 matchs du Mondial doit avoir de nombreuses retombées bénéfiques.

La plus forte retombée pour la Ligue se situe à chaque fin d'Olympiades. En 2000 et 2004, quand l'Equipe de France n'était pas victorieuse, mais surtout en 2008 et 2012 avec les deux titres, nous avions enregistré une hausse de 6.5 % du nombre de licenciés en Normandie. Aujourd'hui, avec 35 000 licenciés, nous représentons la 3e ligue de France.

Il manque encore une équipe de top niveau dans la région. L'organisation du Mondial peut-elle aider à avancer sur le sujet ?

Un projet se dessine avec la Crea depuis trois ans. Nous voulons qu'une équipe de très haut niveau émerge sur le territoire de la métropole avec le soutien des partenaires publics et privés. La Crea Handball Oissel est arrivée 5e pour sa première saison en Nationale 2 et nous avons un projet ambitieux pour accéder à la Pro D2 (deuxième division nationale). pour le mondial 2017, nous aimerions avoir une équipe d'élite en Normandie. Aujourd'hui, la Ligue a tout sauf un club haut-normand masculin au haut niveau. Nous allons dans ce sens, avec une équipe actuelle jeune et qui compte beaucoup de joueurs issus de la filière régionale.

D'autant plus qu'il manque un sport très médiatique et de haut niveau dans l'agglomération...

Il y a clairement une place incontournable à prendre et à développer sur le territoire de la métropole rouennaise. Nous avons la capacité d'attirer un public nombreux et de proposer du spectacle.