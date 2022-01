C'est à 18h20 ce dimanche 8 juin qu'une jeune femme née en 1987 et habitant à Fontaine-la-Mallet a chuté seule avec sa moto rue René Raas à Octeville-sur-Mer. La jeune femme est polytraumatisée, et a notamment subi un traumatisme cranien et thoracique. Elle a été transportée en urgence au centre hospitalier Monod.