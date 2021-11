Sortir en région - 10 septembre

Les événements de votre week-end en Basse-Normandie:

Avec de la musique, ce soir Lady and Tramps au théâtre d'Avranches à 20h30 pour le lancement de la saison culturelle qui débute avec le festival La Nuit des Abrincats avec demain Place Valhubert les concerts des groupes Undobar, Café Calva, Jet Blast, T.B.K, The Guest Only, Missil, Jumping Jack ou encore Katel.

Vos places sont disponbiles dans le soffices du tourisle de Pontorson, Vire, Villedieu, chez Place Média à Coutances, mais aussi au Baray'O à Avranches, au Cambernon à Granville, à la Guimbarde à St Jilaire du Harcouet et dans le réseau France - Billet.

Concert gratuit au Cargö demain à 21h avec 3 groupes du grand ouest dont The Lanskies & Belone.

Des concerts également sur la Presqu'ïle de Caen avec notamment Jacques Higelin sur scène à 23h30, les concerts débutent dès 18h. Presqu'île en fête accueille tous les acteurs du monde culturel, sportif et associatif avec du cinéma, des jeux, de la danse, des artisans, l'univers de la mer... tout le week-end de 11h à 19h.

C'est aussi demain Urban Spaces demain au Skate – Park de Bayeux:

Skate, roller, bmx, acrobates, échasses urbaines, parcours de golf urbain, la découverte du double dutch qui se pratique avec des cordes et des concerts le soir, le tout est entièrement gratuit demain dès 16h avec Tendance Ouest.

En bref:

Dimanche c'est la présentation de la saison du théâtre de St Lô au foyer du théâtre avec le directeur artistique de la salle à 11h.

Puis ce week-end dernière ligne droite du Festival du cinéma américain de Deauville. Vous souhaitez assister aux 2 projections de ce dimanche vos places sont à retirer chez Tendance Ouest Caen au 30 Avenue du 6 juin.