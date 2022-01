La dédicace du président polonais à Montormel

Lors de son rapide passage à Montormel lors des cérémonies comémoratives du débarquement, le Président polonais a laissé une dédicace sur le livre d'or du Mémorial:

"Je rends mon plus profond hommage aux soldats polonais de la 1ère Division blindée du Général Stanislaw Maczek qui, en solidarité avec les Alliés, se sont héroïquement sacrifiés durant les combats pour la libération des peuples de l’Europe occupée, dans l’espoir d’une Pologne libre.

Que leur sacrifice, leur courage et leur détermination restent à jamais la marque et la fierté de l’armée polonaise. Je présente mes plus vifs remerciements à nos amis français, aux habitants de la Normandie, aux autorités et à la population du département de l’Orne, de vouloir conserver et entretenir la mémoire de ce combat héroïque des Polonais sur leur terre".

Bronisław Komorowski, président de la République de Pologne