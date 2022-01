Papillons de Nuit 2014 : Revivez les moments forts du festival en photos

L'édition 2014 du festival Papillons de Nuit nous a offert une programmation riche et attrayante. Sur les scènes Vulcain, Thecia et Erebia se sont succédés des pointures nationales et internationales comme Stromae, Julien Doré, Foals, Naâman, les Casseurs Flowters, Irma, BRNS ou encore Fauve.

Le festival était aussi l'occasion de faire une place à la scène locale frétillante avec les belles prestations de Clockwork Of The Moon, GaBLé ou encore des Two Bunnies in Love. Les festivaliers étaient au rendez-vous pour accueillir dans la bonne humeur les performances scéniques de ces artistes. Revivez les moments forts du festival en photos.