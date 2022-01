Sortir dans la Manche : lundi 9 juin

Quand Saint-Lô voulait revivre est une exposition photographique que vous pouvez voir en ce moment dans le cadre du 70ème anniversaire du Débarquement et de la Libération de Saint-Lô. 52 clichés sont exposés rue Torteron et rue Havin.Une exposition à voir jusqu'au 21 septembre, c'est gratuit.



Ce lundi matin à 11h, dernière représentation du flashmob organisé par l'office de tourisme de la baie du cotentin à l'occasion du 70ème anniversaire du débarquement. - C'est à Sainte Mère Eglise sur la place de l'église.

Ce flashmob est l'occasion de se réunir autour d'un thème commun, celui de la paix et de la liberté retrouvées. Toutes les animations sur le thème du 70ème anniversaire du débarquement sont à retrouver sur dday.tendanceouest.com



APF Evasion, le service vacances de l’Association des paralysés de France (APF) recherche des accompagnateurs bénévoles pour apporter une aide personnalisée à des vacanciers en situation de handicap cet été. Toute personne de plus de 18 ans, dynamique et prête à donner 2 à 3 semaines de son temps peut devenir accompagnateur bénévole !

Pour mener à bien ses missions, APF Évasion recherche également une centaine de directeurs et responsables de séjours bénévoles ou en contrat d’engagement éducatif pour les séjours de plus de 10 vacanciers et les séjours avec des personnes en situation de polyhandicap.

L’association recherche également d’autres professionnels salariés : cuisiniers, chauffeurs, infirmières, kinésithérapeutes, aide médico-psychologique. Renseignements sur www.apf-evasion.org ou au 01 40 78 00 00.