Sortir dans le Calvados : lundi 9 juin

Plongez dans l'histoire avec un grand H grâce à la D-day box. Elle vous permet de faire à votre rythme le tour des plages du débarquement. Retrouvez les points de vente et toutes les explications sur www.ddaybox.com



Dernier jour pour profiter du Menu D-DAY à isigny sur mer.

A l’occasion du 70e anniversaire de la Bataille de Normandie, Maryline et son équipe vous accueillent en tenue d’époque pour des repas ambiance « D-Day » à l'hotel de France. Tarif de base : 16,00 à 16,00€ - Boissons comprises Renseignements : 02 31 22 00 33 - http://www.hotel-france-isigny.fr



APF Evasion, le service vacances de l’Association des paralysés de France (APF) recherche des accompagnateurs bénévoles pour apporter une aide personnalisée à des vacanciers en situation de handicap cet été. Toute personne de plus de 18 ans, dynamique et prête à donner 2 à 3 semaines de son temps peut devenir accompagnateur bénévole !

Pour mener à bien ses missions, APF Évasion recherche également une centaine de directeurs et responsables de séjours bénévoles ou en contrat d’engagement éducatif pour les séjours de plus de 10 vacanciers et les séjours avec des personnes en situation de polyhandicap.

L’association recherche également d’autres professionnels salariés : cuisiniers, chauffeurs, infirmières, kinésithérapeutes, aide médico-psychologique. Renseignements sur www.apf-evasion.org ou au 01 40 78 00 00.