Sortir dans l'Orne : vendredi 6 juin

Les camembertises reviennent de samedi à lundi pour une 6ème édition.

Retrouvez le programme complet des 3 jours d'événement sur www.camembertises.com





Toute la journée de vendredi , de 6h à 18h, Tendance Ouest vous fait vivre le jour le plus long. Sans les bouchons et les difficultés de circulation, retrouvez nos journalistes plusieurs fois par heure pour vous faire revivre ce qui s'est passé ce jour là il y a 70 ans et vous retranscrire ce qui se passe au cœur des commémorations organisées un peu partout dans la région. Retrouvez toutes les animations organisées sur le thème du 70ème anniversaire du débarquement sur dday.tendanceouest.com





Samedi et dimanche, le club passion quad 61 vous invite à la 2ème fête du quad, dans la zone industrielle rue des charmes à Vimoutiers. Vous pourrez choisir entre 3 formules de rando. Vous aurez aussi la possibilité de louer des quad pour enfants, ado et adultes afin de profiter d'un super terrain de trail spécial quad mis à votre disposition. De nombreux exposants de quad seront également présents. Et, pour terminer en beauté, un délicieux repas tapas et un concert clôtureront ces journées.