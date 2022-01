76540. Les feux tricolores supprimés place de la Mairie à Rouen

La Ville de Rouen et la Crea invoquent le besoin d'améliorer "la fluidité pour tous les usagers de la route et la qualité de vie des riverains, des piétons et des cyclistes" pour justifier ces nouveaux aménagements. pendant deux ou trois semaines, des aménagements vont donc être expérimentés.

Il s'agit essentiellement de la suppression des feux tricolores. Tous ceux au nord de la place (des rues Bourg l'Abbé et Louis-Ricard, du couloir bus qui va d ela rue Louis-Ricard vers la rue de la République et celui de la sortie du parking de surface de la mairie) sont supprimés ainsi que tous ceux au sud de la place y compris pour la rue des faulx et la ue des Boucheries Saint-Ouen.

Seul le carrefour de l'intersection de la rue Jean-Lecanuet garde son feu tricolore.