Elbeuf : interpellés en flagrant délit

Ce lundi 2 juin, peu avant 20h, la Brigade Anti-Criminalité patrouille rue Camille Randoing à Elbeuf lorsque les policiers surprennent une transaction de stupéfiants entre trois personnes, dont un cycliste.

Les policiers contrôlent les trois individus. L'acheteur, un SDF né en 1989, est en possession de 3g d'héroïne. Le vendeur, qui n'est autre que le cycliste, est en possession de 2g d'héroïne et de 360€ d'espèces. Le troisième n'a rien sur lui. Les trois jeunes ont été interpellés, ramenés à l'hôtel de police et placés en garde à vue, sauf le dernier qui a été mis hors de cause.

C'est la Brigade des stupéfiants qui a repris l'enquête. Une perquisition a été organisée chez le vendeur présumé mais rien n'a été trouvé à son domicile. En revanche, les policiers ont retrouvé un sac à dos lui appartenant en perquisitionnant le domicile de l'un de ses amis, qui contenait 10g d'héroïne.

Il a reconnu être usager de cette dernière et revendre environ 40g par mois d'héroïne depuis six mois.

Le vendeur et son ami qui gardait le sac à dos rempli de drogue chez lui ont été tous les deux convoqués en justice le 20 juin prochain en audience correctionnelle.