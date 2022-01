La table caennaise : K Burger House, place de la République

Pas toujours avec une franche réussite, les recettes manquant le plus souvent de saveur. Surfant sur cette dynamique du plat américain le plus cuisiné en Europe, le chef de la K Burger House a décidé de prendre à contre-pied l’ensemble du secteur. Voilà enfin des burgers qui les uns après les autres, défendent une forte identité gustative !



Le goût privilégié

Neuf recettes sont à la carte, à l’image du “Market” qui avec ses champignons de Paris en persillade, son Comté, ses oignons caramélisés, sa sauce tartare et sa salade, est tout sauf fade. Le tout imbriqué entre deux tranches de pain bien fraîches aux graines de courge. La cuisson des steaks de 140g est bien respectée, selon la volonté des clients. Un élément pas toujours pris en compte dans d’autres restaurants dès qu’il s’agit de burger. Le “D’Ambert”, avec sa fourme d’Ambert, son bacon, ses pousses d’épinard, ses oignons caramélisés et son sirop balsamique, en est un autre exemple.

Les amateurs de frites maison ou de coleslaw, cette célèbre salade de chou nord-américaine, y trouveront leur compte, d’autant que le prix des plats oscillent entre 10 et 12 €.

Pratique. 19 place de la république. Tél.06 89 18 44 57